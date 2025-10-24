Ruanda agradece a Francia por confirmar condena a médico implicado en el genocidio de 1994

Nairobi, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Ruanda agradeció este viernes a la justicia francesa por confirmar la condena a 24 años de prisión del médico ruandés Sosthène Munyemana por su implicación en el genocidio contra la etnia tutsi de 1994, que causó varios cientos de miles de muertos.

“Gracias a la justicia francesa por sus esfuerzos para hacer justicia a las víctimas del genocidio perpetrado contra los tutsis”, escribió en la red social X el ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe.

“Como lo demuestra la confirmación de ayer (jueves) por el Tribunal de Apelación de París de la condena del Dr. Sosthène Munyemana a 24 años de prisión por genocidio, crímenes contra la humanidad y complicidad en genocidio”, añadió.

El Tribunal de Apelación de París ratificó la sentencia dictada en diciembre de 2023, que declaró culpable a Munyemana de genocidio, crímenes contra la humanidad y conspirar para cometer esos crímenes.

El médico, de 70 años, fue acusado de participar en las masacres perpetradas en la ciudad de Butare, en el sur de Ruanda, durante el genocidio desatado por extremistas hutus en abril de 1994 contra la minoría tutsi.

Munyemana llegó a Francia en septiembre de 1994 y ejerció la medicina hasta su jubilación, a pesar de que fue el primer ruandés investigado en ese país por su presunta participación en los hechos.

Ruanda ha instado en repetidas ocasiones a Francia a juzgar o extraditar a los sospechosos de genocidio refugiados en su territorio. EFE

