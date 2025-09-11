The Swiss voice in the world since 1935

Ruanda condena el ataque israelí en Catar y critica la pasividad internacional

Nairobi, 11 sep (EFE).- El Gobierno de Ruanda condenó este jueves el ataque perpetrado el martes por Israel en Doha, capital de Catar, y denunció que la escalada del conflicto es «absurda» mientras la comunidad internacional «parece conforme en dejar que prosiga sin control».

«El pisoteo arbitrario de las normas fundamentales de las relaciones interestatales es peligroso e inquietante, y está llevando al mundo hacia un ‘orden sin reglas’ para el que no existe un precedente contemporáneo», advirtió el Ejecutivo ruandés en un comunicado.

Asimismo, acusó de «hipocresía» y «complacencia» a los países más poderosos, lo que, según dijo, deja al mundo «vulnerable a un creciente caos e incertidumbre».

«Catar desempeña un papel crucial en los esfuerzos de mediación en algunas de las situaciones más complejas e intratables de Oriente Medio y África, y esto merece un reconocimiento y gratitud universales», agregó.

Catar es uno de los mediadores del conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y ha auspiciado en Doha un diálogo con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y con Ruanda, acusada de respaldar a esa milicia, que desembocó en la firma de una declaración de principios el pasado 19 de julio entre las partes involucradas.

El bombardeo perpetrado el martes es el primer ataque que ejecuta Israel en suelo catarí y tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en Doha, donde se encontraban analizando la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego, la liberación de los rehenes y un eventual proceso de paz.

Catar, que acoge el buró político del grupo islamista, es uno de los mediadores clave junto a Egipto y EE.UU. para las negociaciones de la tregua en Gaza y ha sido el escenario de conversaciones para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí. EFE

