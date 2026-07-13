Ruanda lamenta la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, gran aliado de Trump

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Nairobi, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Ruanda expresó este lunes sus condolencias por la muerte del senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump, a quien recordó como defensor de unas relaciones «más equitativas» entre el país norteamericano y África.

«En nombre del Gobierno de Ruanda, deseo enviar nuestras condolencias a la familia y colegas del senador Lindsey Graham», afirmó el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier JP Nduhungirehe, en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe de la diplomacia ruandesa aseguró que Graham será recordado como un «franco y firme defensor de unos vínculos más equitativos entre Estados Unidos y África, de la conservación de la vida silvestre y de la paz en la región de los Grandes Lagos».

«Que su alma descanse en paz eterna», añadió el titular de Exteriores.

Graham, gran aliado de Donald Trump, murió el pasado sábado a los 71 años tras una breve y repentina enfermedad, según informó su oficina.

El senador por Carolina del Sur cumplió su cuarto mandato consecutivo en la Cámara Alta del Congreso estadounidense y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel y Ucrania. EFE

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