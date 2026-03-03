Ruanda rechaza las sanciones de EEUU contra su Ejército por su apoyo al grupo rebelde M23

3 minutos

Nairobi, 3 mar (EFE).- Ruanda rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra las Fuerzas Armadas del país africano por su apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), y violar así el acuerdo de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido la pasada noche, el Gobierno ruandés afirmó que las sanciones están dirigidas «injustamente» contra solo una parte de proceso de paz, «tergiversan la realidad y distorsionan los hechos en el conflicto» del este congoleño.

«Los ataques constantes e indiscriminados con drones y las ofensivas terrestres constituyen claras violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte de la RDC y siguen cobrándose muchas vidas», señaló el Ejecutivo ruandés, al mostrarse orgulloso de cómo las Fuerzas de Defensa de Ruanda «protegen» a su país.

Kigali acusó a las autoridades congoleñas de no haber cumplido con su compromiso de retirar su apoyo a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), creadas en el este congoleño en el año 2000 por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 -en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados- y que buscan recuperar el poder en su país de origen.

«Ruanda está plenamente comprometida con la retirada de sus fuerzas en coordinación con la RDC, siempre que ésta cumpla con sus obligaciones», aseveró.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra las Fuerzas de Defensa de Ruanda y cuatro de sus altos mandos.

En un comunicado, Washington afirmó que el Ejército ruandés «apoya, entrena y combate activamente» junto al M23, un grupo «responsable de abusos contra los derechos humanos y una crisis de desplazamientos masivos» en la RDC.

Entre los oficiales sancionados se encuentran el Jefe del Estado Mayor del Ejército de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, Vincent Nyakarundi, los comandantes Ruki Karusisi y Stanislas Gashugi, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Mubarakh Muganga.

Las medidas del Tesoro implican el bloqueo de propiedades y activos que los sancionados tengan en EE.UU. y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones que involucren estos bienes.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran en Washington el pasado 4 de diciembre el citado acuerdo de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco). EFE

lbg/lab