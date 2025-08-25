Ruanda recibe a 533 repatriados desde la República Democrática del Congo

Kigali, 25 ago (EFE).- Ruanda recibió este lunes a 533 ciudadanos repatriados desde la República Democrática del Congo (RDC), en el marco de los compromisos asumidos en la reunión tripartita de alto nivel celebrada el pasado 24 de julio en Adís Abeba entre ambos países y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Los retornados fueron recibidos en el distrito de Rubavu (noroeste) por el alcalde de la localidad, quien afirmó que se han dispuesto medidas para garantizar su regreso “seguro y digno”, indicó el Ministerio encargado de la Gestión de Emergencias en un comunicado.

Los refugiados permanecerán en el Centro de Tránsito de Nyarushishi, de forma temporal, donde se completarán los procedimientos de repatriación.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, afirmó, en su cuenta de tuiter, que “a pesar del ruido generado por algunos actores occidentales, es positivo señalar que los refugiados ruandeses, la mayoría de los cuales estaban retenidos por la fuerza genocida FDLR en el este de la RDC, continúan regresando a casa”.

El regreso de los ciudadanos forma parte de los acuerdos regionales de cooperación humanitaria, con el acompañamiento de ACNUR.

El mes pasado, Ruanda y la RDC se comprometieron a posibilitar el retorno seguro y voluntario de los refugiados tras esfuerzos diplomáticos, en particular el acuerdo de paz entre Kinsasa y Kigali negociado por Washington, así como la declaración de principios firmada el 19 de julio en Doha entre el gobierno congoleño y los rebeldes del M23.

Las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) es un grupo fundado en el año 2000 compuesto por hutus ruandeses que habrían participado en el genocidio de Ruanda de 1994 para recuperar el poder político en su país.

Desde 1998, el este de la RDC se encuentra sumido en un conflicto alimentado por la presencia de milicias rebeldes y enfrentamientos con el Ejército, pese al despliegue de la misión de las Naciones Unidas (Monusco). EFE

