Rubén Blades, Fito Páez y Miguel Bosé celebrarán en Bogotá que «el futuro es latino»

2 minutos

Bogotá, 12 sep (EFE).- El panameño Rubén Blades, el argentino Fito Páez, el español Miguel Bosé y el colombiano Carlos Vives celebrarán en el Festival Cordillera, que se realizará el sábado y domingo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, que «el futuro es latino», informaron los organizadores.

«El Cordillera vuelve para recordarnos que el futuro es latino, que en este continente se están bordando los hilos de la providencia y que nuestras músicas son las que están haciendo bailar al mundo», detalló la compañía Páramo Presenta en un comunicado.

En la jornada del sábado, la fiesta estará amenizada por la música de la banda francesa Gipsy Kings, Bosé, Blades y Vives, quienes pondrán a bailar a la multitud al ritmo del flamenco, del pop, de la salsa y del vallenato, respectivamente.

Ese día los asistentes también podrán escuchar el folk de la mexicana Silvana Estrada; el reggae de los británico de UB40 y Ali Campbell; el hip hop de los cubanos de Orishas, y el reguetón del argentino Paulo Londra.

El domingo, el cierre del festival será más rockero y estará a cargo de la banda mexicana Zoé y del argentino Fito Páez, quien encabezaba el cartel de 2024 pero no se pudo presentar porque sufrió un accidente casero semanas antes de dar el concierto en el Parque Simón Bolívar.

Igualmente saldrán a la tarima la banda chilena Los Bunkers, los mexicanos de Belanova y Los Auténticos Decadentes, de Argentina, que repetirán en el festival.

También se presentará en el Festival Cordillera la agrupación argentina Serú Girán, que contará con dos de sus miembros fundadores, David Lebón y Pedro Aznar, y el grupo español Duncan Dhu.

En la edición del año pasado, el Cordillera contó con la participación de los Hombres G, Juan Luis Guerra, Los Fabulosos Cadillacs, Rels B, Trueno y Molotov, entre otros artistas.

Al festival asistieron más de 75.000 personas en los dos días. EFE

jga/csr/cpy