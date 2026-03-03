Rubén Lezcano marca y Olimpia amplía su ventaja sobre Nacional en Paraguay

Asunción, 2 mar (EFE).- Olimpia, con el entrenador argentino Pablo Sánchez en el banquillo, amplió su ventaja sobre Nacional en el Torneo Apertura paraguayo, que este lunes completó su octava fecha con la goleada por 0-7 de Libertad sobre el colista San Lorenzo.

El Franjeado venció el sábado a domicilio por 0-1 a Sportivo Ameliano con gol de Rubén Lezcano y alcanzó 20 puntos de 24 posibles.

Nacional igualó el domingo 1-1 con Guaraní. Por el Tricolor anotó el experimentado Roque Santa Cruz, mientras que Richard Torales marcó en la agonía el gol del Aborigen.

Con el resultado, Nacional suma 15 puntos que le permiten continuar como escolta de Olimpia.

Cerro Porteño mantuvo el paso y venció el sábado por 2-0 a Recoleta con tantos de Juan Iturbe y Matías Pérez, mientras que 2 de Mayo consiguió su primera victoria del campeonato al superar por 1-0 a Trinidense.

En el otro partido de este lunes, Rubio Ñú se impuso por 0-1 a Sportivo Luqueño con la diana de Estiven Pérez.

Con la victoria, el equipo del barrio Santísima Trinidad subió al quinto puesto. EFE

