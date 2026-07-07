Ruben Vargas dice que Suiza ha hecho historia y que se merecía la victoria ante Colombia

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Vancouver/Toronto (Canadá), 7 jul (EFE).- El delantero Ruben Vargas, que marcó el penalti decisivo de la tanda de penaltis que clasificó a Suiza para los cuartos de final, afirmó tras acabar el partido ante Colombia que el equipo suizo ha hecho historia y que su equipo se merecía la victoria.

En sus declaraciones a pie de campo, tanto Vargas como el seleccionador Murat Yakin coincidieron en destacar la fe, la paciencia y la fortaleza mental de Suiza después de la victoria ante Colombia, que permitió al equipo alcanzar los cuartos de final y hacer historia tras una eliminatoria resuelta en la tanda de penaltis.

Vargas, autor del lanzamiento decisivo, aseguró que todavía le resultaba difícil asimilar lo ocurrido. «Es muy difícil para mí asimilar lo que hemos logrado hoy», afirmó el atacante, que se mostró emocionado por haber contribuido al triunfo de su selección.

El jugador suizo explicó que el equipo tuvo que exigirse al máximo durante los 120 minutos ante un rival de gran nivel. «Lo pusimos todo sobre el campo. No fue fácil. Nos enfrentamos a un rival muy fuerte y ahora hemos hecho historia», señaló.

Vargas también subrayó la importancia del apoyo del grupo y de la afición en un momento de máxima presión. «Sentí la energía positiva de todos, de todo el equipo y de todos los aficionados», dijo el delantero, que añadió: «Creo que nos merecimos la victoria. Tuvimos muchas oportunidades maravillosas».

Sobre el penalti decisivo, Vargas explicó que recurrió al trabajo previo realizado en los entrenamientos. «Solo tenía que creer en mí mismo», indicó. «Me sentí muy seguro hoy, muy protegido, y es increíble que pudiera marcar el gol decisivo».

Yakin, por su parte, admitió que aún necesitaba procesar la magnitud de la clasificación. «Fue una victoria increíble», afirmó el seleccionador, que destacó la paciencia de Suiza hasta llegar a la tanda de penaltis y elogió el rendimiento de sus jugadores.

El técnico aseguró que el inicio fue complicado, pero remarcó la respuesta colectiva del equipo. «Necesitábamos una mentalidad fuerte», dijo. «Luchamos hasta el último minuto».

Yakin también elogió al portero Gregor Kobel, al que calificó como «un portero espectacular» por sus intervenciones ante Colombia y por su rendimiento durante todo el torneo. EFE

jcr/laa