Rubio, antes de abandonar Israel: «Tenemos poco tiempo para llegar a un acuerdo» en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que Israel «ha empezado a llevar a cabo operaciones» en la ciudad de Gaza y queda «poco tiempo para llegar a un acuerdo» de alto el fuego para la Franja, momentos antes de abordar el avión con el que viaja hacia Doha como parte de su visita a la región.

«Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que disponemos de muy poco tiempo para llegar a un acuerdo», afirmó el secretario de Estado de EEUU ante la prensa, según recogió el diario israelí Haaretz.

«Ya no nos quedan meses, sino probablemente días y tal vez unas pocas semanas», auguró Rubio con respecto a la posibilidad de una tregua para la Franja de Gaza, donde el Ejército de Israel ha matado ya a cerca de 65.000 personas.

Las negociaciones del alto el fuego para la Franja de Gaza permanecen estancadas, especialmente después de que Israel bombardeara la residencia de la delegación negociadora del grupo islamista Hamás en Doha, matando a cinco miembros de la organización y siendo Catar uno de los mediadores entre las partes y núcleo habitual de las conversaciones.

Las declaraciones del secretario de Estado estadounidense se producen después de que el Ejército israelí recrudeciera sus bombardeos sobre la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza (norte), a las puertas de desatar su operación terrestre contra la capital.

Fuentes gazatíes informaron a EFE que el Ejército hizo avanzar y retroceder progresivamente sus tanques desde la periferia para ganar terreno, si bien aún no pudieron confirmar su acceso definitivo a la ciudad.

El Ejército israelí rechazó pronunciarse sobre si ha dado inicio a la operación terrestre.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.EFE

