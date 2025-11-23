Rubio, en la reunión con delegación ucraniana sobre plan de paz: «Hemos avanzado bastante»

Ginebra, 23 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que su delegación y la ucraniana «han avanzado bastante» en el «repaso de los puntos uno por uno» del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania.

Consideró que incluso puede haber sido «la mejor reunión» que han mantenido ambas partes en torno a los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

«Basándonos en las aportaciones de todas las partes implicadas aquí, hemos podido repasar algunos de esos puntos ahora uno por uno. Y creo que hemos avanzado bastante», comentó brevemente a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense tras la primera ronda de reuniones.

A su lado se encontraba el jefe de la delegación ucraniana, Andri Yermak, quien aseguró que la reunión inicial, que duró aproximadamente una hora y media, fue «muy productiva».

Enseguida, agradeció » Estados Unidos, al presidente Trump y a su equipo» por su trabajo «para devolver la paz a Ucrania», y destacó la importancia de involucrar a los países europeos, los mayores aliados de Ucrania en su esfuerzo de guerra, pero que han sido excluidos de estas reuniones por EE.UU.

Incluso sostuvo que se hicieron «buenos progresos para dirigirnos hacia un paz duradera y justa».

Rubio dijo que los respectivos equipos de negociación iban a volver a reunirse para trabajar en base a algunas de las sugerencias planteadas por la parte ucraniana.

«Así que estamos llevando a cabo algunos cambios y ajustes con la esperanza de avanzar y reducir las diferencias para acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como, obviamente, Estados Unidos se sientan muy cómodos», agregó. EFE

