Rubio, tras la caída de Maduro: «Si estuviera en La Habana estaría preocupado»

1 minuto

Palm Beach, 3 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy, tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si «estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco».

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la isla caribeña es un «caso muy similar» y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo. EFE

