Rubio: «Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza»

1 minuto

Jerusalén, 24 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

«Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza», dijo.

Y agregó: «Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población». EFE

