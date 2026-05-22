Rubio: EE.UU. baraja un ‘plan B’ para reabrir Ormuz ante el bloqueo iraní

1 minuto

Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió este viernes de que Washington estudia un «plan B» militar para reabrir el estrecho de Ormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo.

«Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B, y el plan B es: ¿qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, y hay países representados aquí hoy que se verían más afectados por esto que incluso Estados Unidos», declaró.

No obstante, Rubio señaló que las negociaciones con Teherán registran «algún progreso» aunque aún no hay acuerdo, en declaraciones realizadas tras una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (suroeste de Suecia). EFE

ymo/rja/lss