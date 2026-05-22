Rubio: la decepción de Trump con los aliados sobre Irán se tratará a nivel de líderes

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este viernes que la «decepción» del presidente Donald Trump con algunos miembros de la OTAN en cuanto a su respuesta a las operaciones estadounidenses en Irán será tratada «a nivel de líderes».

«Las opiniones del presidente -francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio- están bien documentadas. Es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes», indicó Rubio a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica. EFE

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