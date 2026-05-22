Rubio: los movimientos de tropas de EEUU no son una medida punitiva para Europa

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que los movimientos de las tropas estadounidenses basadas en Europa no constituyen una medida «punitiva» sino que responden a sus «compromisos globales».

«Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente», dijo a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica. EFE

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