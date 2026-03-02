Rubio afirma que el ataque a Irán fue «preventivo» porque Teherán iba a atacar primero

Washington, 2 mar (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento «preventivo», ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

«Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas», declaró a la prensa antes de una sesión privada con congresistas para informar sobre la operación. EFE

