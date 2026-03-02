Rubio afirma que el ataque a Irán fue «preventivo» porque Teherán iba a atacar primero

Washington, 2 mar (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento «preventivo», ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

«Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas», declaró a la prensa antes de una sesión privada con congresistas para informar sobre la operación.

Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

Por ello, afirmó, el presidente, Donald Trump, tomó la «sabia decisión» de golpear primero, dijo.

«Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas», expresó.

El jefe de la diplomacia estadounidense ofreció esta justificación antes de ingresar a una sesión privada sobre Irán en el Congreso, donde el Gobierno de Trump ha sido cuestionado por lanzar una amplia operación contra el país persa sin solicitar previamente la autorización del Legislativo, que es el órgano con la facultad de declarar la guerra.

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares. EFE

