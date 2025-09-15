Rubio afirma que Irán es un «riesgo inaceptable» para Israel, EE.UU. y el mundo
Jerusalén, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este lunes en Jerusalén que el régimen iraní «representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo».
En una rueda conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio indicó que su país continuará con su campaña de «máxima presión económica» sobre Irán «hasta que cambie de rumbo» y celebró que los países europeos inicien el proceso de reimponer las sanciones contra el país. EFE
mt/lab