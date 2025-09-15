The Swiss voice in the world since 1935

Rubio afirma que Irán es un «riesgo inaceptable» para Israel, EE.UU. y el mundo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este lunes en Jerusalén que el régimen iraní «representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo».

En una rueda conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio indicó que su país continuará con su campaña de «máxima presión económica» sobre Irán «hasta que cambie de rumbo» y celebró que los países europeos inicien el proceso de reimponer las sanciones contra el país.

Rubio mencionó el «deseo de poseer no solo armas nucleares, sino también misiles de corto y medio alcance» que amenazan, dijo, a la región e «incluso a Europa».

«De hecho, algunos de los misiles que intentan desarrollar ya pueden alcanzar países europeos. Por lo tanto, un Irán nuclear gobernado por un clérigo chií radical que posee no solo armas nucleares en potencia, sino misiles que podrían lanzar esas armas a grandes distancias, representa un riesgo inaceptable», afirmó.

Por eso, indicó que apoyan «al cien por cien» que los países europeos reactiven las sanciones contra Irán. «Eso es exactamente lo que debe suceder», añadió.EFE

mt/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR