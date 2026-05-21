Rubio anuncia un viaje de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez a India

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró este jueves que la presidenta venezolana Delcy Rodríguez iba a viajar a India la semana que viene, como parte de la expansión de las exportaciones petroleras del país.

Caracas no ha informado hasta la fecha de ese viaje.

Consultado por periodistas sobre las necesidades energéticas de India, Rubio contestó: «Bueno, queremos venderles tanta energía como sea posible».

India es una de las potencias emergentes muy afectadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

La situación en ese estrecho ha provocado el estrangulamiento de hasta un 20% del tráfico mundial de petróleo y gas.

«También pensamos que hay oportunidades para el petróleo venezolano. De hecho, entiendo que la presidenta interina de Venezuela viajará a India la semana que viene, así que hay oportunidades» de negocio, añadió.

Tras el derrocamiento del líder izquierdista Nicolás Maduro en enero, capturado en una operación militar estadounidense y sacado del país para enfrentar la justicia en Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió el poder bajo la vigilancia de Washington.

Venezuela emprendió en cuestión de semanas una amplia reforma de su sector de hidrocarburos, mientras el presidente Donald Trump convocaba a las grandes petroleras del mundo entero y las invitaba a invertir en el país sudamericano.

Washington impuso a Caracas que los ingresos petroleros del país fueran a cuentas bancarias bajo su control.

Rubio reveló recientemente que esas cuentas se encuentran ahora en Nueva York, después de que inicialmente fueran abiertas en Catar, por motivos legales.

Washington ha ido abriendo su puño sobre Venezuela, con gestos como el reconocimiento de Rodríguez como gobernante legítima del país, a pesar de la polémica sobre las últimas elecciones presidenciales de 2024 que las autoridades chavistas dieron con resultado favorable a Maduro.

A cambio, Trump y Rubio han reiterado varias veces que tienen la última palabra sobre decisiones estratégicas sobre el sector petrolero de ese país.

jz/mr