Rubio apoya a Israel en su objetivo de erradicar a Hamás

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el lunes desde Jerusalén que Washington le dará un «apoyo inquebrantable» a Israel para eliminar al movimiento islamista palestino Hamás, tras casi dos años de devastadora guerra en Gaza.

La visita del secretario de Estado norteamericano coincidió con una cumbre de países árabes y musulmanes en Doha, la capital de Catar, adonde tiene previsto viajar el martes.

Durante el evento, el emir de este país del Golfo volvió a criticar a Israel por su bombardeo del 9 de septiembre, dirigido contra líderes de Hamás que se encontraban en la capital del país y debían examinar una nueva propuesta estadounidense de tregua en Gaza.

El viaje de Rubio también se produce en plena ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza, donde más de 40 palestinos murieron el lunes, según la Defensa Civil de este asediado territorio gobernado por Hamás.

«El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado», dijo Rubio a los periodistas, acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«Pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad», agregó durante su visita oficial.

Netanyahu, por su parte, destacó que la visita de Rubio es un «mensaje claro» de que Washington apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por su respaldo, calificándolo como «el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca».

El secretario de Estado acusó por otra parte a aliados estadounidenses como Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino.

«No tienen ningún impacto en absoluto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado», criticó.

Rubio subrayó que Trump quiere que la guerra de Gaza «termine», lo que supondría la liberación de los rehenes secuestrados en el ataque de los comandos islamistas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la contienda, y garantizar que Hamás «deje de ser una amenaza».

Pero las conversaciones para zanjar el conflicto se complicaron la semana pasada cuando la administración Trump fue sorprendida por el bombardeo israelí en Catar.

– «Revisar» las relaciones con Israel –

En Doha, la cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica adoptó el lunes una declaración conjunta que pide revisar las relaciones con Israel.

El documento aún no se hizo público, pero según un borrador al que tuvo acceso la AFP, los países instaron a los casi 60 Estados miembros a «tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (…) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra».

El bombardeo causó malestar también en Estados Unidos, principal aliado de Israel y que mantiene estrechas relaciones con Catar. El martes, Rubio visitará ese emirato y expresará el apoyo de Washington a su «soberanía», indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Pero el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán, instó el lunes a Washington a usar su influencia para frenar a Israel.

– Estados Unidos «ignora nuestra historia» –

Tras visitar el domingo con Netanyahu el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo, Rubio debía asistir el lunes a la inauguración de un túnel para peregrinos religiosos.

El controvertido pasadizo cruza por debajo del barrio palestino de Silwan, lo que generó preocupación entre la población palestina, que teme que peligren los cimientos de sus hogares.

«En lugar de alinearse con el derecho internacional, Estados Unidos sigue el camino de los extremistas y la extrema derecha e ignora nuestra historia», criticó Fajri Abu Diab, de 63 años y portavoz de la comunidad.

En la Franja de Gaza, el ejército israelí continuó su ofensiva en Ciudad de Gaza, la principal urbe del territorio. En el enclave, al menos 42 personas murieron este lunes por los ataques israelíes, según la Defensa Civil gazatí.

A causa de las restricciones a los medios y de las dificultades de acceso a numerosas zonas, la AFP no puede verificar independientemente la información provista por la Defensa Civil ni por el ejército israelí.

En el ataque del 7 de octubre de 2023, los comandos islamistas mataron a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí ya mató a más de 64.900 personas en Gaza, también civiles en su mayoría, según cifras del Ministerio de Salud, que la ONU considera fiables.

