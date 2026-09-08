Rubio asegura que Colombia no ha pedido soldados de EE.UU. para combatir a los carteles

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Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que Colombia no ha pedido el envío de soldados estadounidenses para combatir a los carteles del narcotráfico, sino apoyo en inteligencia, equipos y entrenamiento.

«No creo que eso sea algo que nos hayan pedido nunca. Los colombianos nunca han pedido que soldados estadounidenses vengan a Colombia y se enfrenten a los carteles de la droga», dijo Rubio a la prensa tras una reunión bilateral en Barranquilla (norte) con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Las declaraciones de Rubio se producen menos de un mes después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciara que Colombia había solicitado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico y que el país se incorporaría como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), una iniciativa impulsada por Washington.

«A través del recién inaugurado presidente (…) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror», señaló entonces Hegseth.

El secretario de Estado explicó que Colombia ha solicitado apoyo y entrenamiento, así como cooperación en inteligencia, identificación de objetivos y equipos especializados, pero no la entrada de soldados.

«La mayoría de esta lucha las autoridades colombianas están dispuestas a asumirla ellas mismas. Solo necesitan nuestra ayuda con equipos, con inteligencia y, a veces, con algún entrenamiento especializado», afirmó.

Esta es la primera visita oficial de Rubio a Colombia como secretario de Estado y del primer viaje de un alto funcionario estadounidense al país desde la toma de posesión del mandatario colombiano.

Durante la visita, ambos países firmaron memorandos de entendimiento para cooperar en energía atómica de uso civil y en el aseguramiento de tierras raras.

Rubio llegó este martes a Barranquilla para una visita oficial de tres días que también lo llevará a Quito (Ecuador) y a Lima (Perú). EFE

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