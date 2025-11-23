Rubio asegura que hay puntos del plan de paz pendientes, pero «ninguno es insalvable»

Ginebra, 23 nov (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró tras su reunión en Ginebra con la delegación ucraniana para discutir el plan de paz de su presidente, Donald Trump, que sigue habiendo puntos pendientes, pero «ninguno es insalvable».

«Puedo decirles que los asuntos que siguen abiertos no son insuperables, solo necesitamos más tiempo del que teníamos hoy. Honestamente, creo que llegaremos a un acuerdo», señaló a los periodistas en su comparecencia en la Misión de EE.UU., donde tuvieron lugar las conversaciones. EFE

abc/rf