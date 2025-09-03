Rubio asegura que ningún país colabora tanto en seguridad con EEUU como México

1 minuto

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este miércoles que ningún país colabora tanto en seguridad como México y agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum, por el trabajo conjunto en la materia.

“No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, señaló durante una conferencia de prensa en la cancillería mexicana.

Rubio se encuentra en México, donde mantuvo una reunión con Sheinbaum y el canciller, Juan Ramón de la Fuente, en la que abordaron temas como la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en que Washington ha redoblado su ofensiva contra los cárteles de la droga. EFE

