The Swiss voice in the world since 1935

Rubio califica a Charlie Kirk como un baluarte de la libertad de expresión

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este lunes desde Jerusalén al activista asesinado Charlie Kirk, ultraconservador y acólito de Donald Trump, como alguien capaz de debatir «opiniones diametralmente opuestas» y un defensor de la libertad de expresión.

«Charlie era una de las pocas personas que realmente participaba en lo que más necesitamos: el debate y la conversación entre personas con fuertes desacuerdos», dijo Rubio, antes de añadir que involucraba en sus debates a personas con «opiniones son diametralmente opuestas».

Además, dada la estrecha relación que el joven de 31 años mantenía con el presidente de EE.UU. y otros miembros de la Casa Blanca, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que su muerte personalizaba «una combinación de asesinato político y de muerte dentro de la familia».

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, resaltó la importancia de que «el legado» de Kirk no termine con su asesinato e instó a actuar contra «las amenazas de la incitación tóxica de quienes no creen en la libertad de expresión».

«Creo que es un problema común. Creo que el mundo actual, Occidente, Estados Unidos e Israel, se ven desafiados por una violencia extraordinaria por parte de oponentes políticos dentro de sus países. Una violencia extraordinaria», dijo Netanyahu, que recordó el intento de asesinato contra Trump y dijo que él mismo recibe «amenazas de muerte casi a diario».

Kirk fue el fundador de la organización conservadora Turning Point USA – creada para difundir valores conservadores y de libre mercado en los campus universitarios- y era una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), impulsando un discurso de extrema derecha.

Fue asesinado de un disparo en el cuello en la Universidad de Utah Valley el pasado 11 de septiembre. EFE

pms/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR