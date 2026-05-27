The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rubio confía en que el diálogo entre EE.UU. y Cuba tendrá «un buen resultado»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 27 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su confianza en que las conversaciones que mantienen Washington y La Habana desemboquen en «un buen resultado» para los habitantes de la isla.

«Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo», declaró Rubio durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por el presidente, Donald Trump. EFE

er/rcf

(Foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR