Rubio confía en que el diálogo entre EE.UU. y Cuba tendrá «un buen resultado»

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Washington, 27 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su confianza en que las conversaciones que mantienen Washington y La Habana desemboquen en «un buen resultado» para los habitantes de la isla.

«Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo», declaró Rubio durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por el presidente, Donald Trump. EFE

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