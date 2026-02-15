Rubio continúa su gira por Europa visitando a aliados cercanos a Trump

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, continúa su gira por Europa con visitas a dos países dirigidos por aliados de Donald Trump, primero Eslovaquia adonde llegó este domingo, luego de hacer un llamado a los europeos a defender la civilización occidental.

Tras su breve visita en Eslovaquia, Rubio viajará a Budapest, Hungría, para mantener reuniones el lunes con las autoridades húngaras, entre ellas el primer ministro Viktor Orbán.

En Múnich (Alemania), durante un discurso pronunciado el sábado ante la Conferencia de Seguridad, Rubio instó a los europeos a alinearse con la visión del presidente estadounidense sobre el orden mundial, al tiempo que abogó por revitalizar las relaciones con una Europa «fuerte».

Este domingo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones estadounidenses que denigren al bloque, y celebró el cambio de tono de Rubio en Múnich, antes del cierre de la Conferencia de Seguridad.

«Cada vez que escucho denigrar a la región, algo que está muy de moda en este momento, pienso en todo lo que Europa nos ha aportado», dijo.

«Contrariamente a lo que dirían algunos, Europa no es decadente ni ‘woke’, ni su civilización está amenazada», dijo Kallas en alusión a críticas del presidente Trump, quien considera que la región está bajo amenaza, como Estados Unidos, por la inmigración masiva.

Rubio tranquilizó el sábado a sus aliados europeos al afirmar que Estados Unidos desea una «alianza revitalizada» con Europa.

«El mensaje que hemos escuchado es que América y Europa están vinculadas, tanto en el pasado como en el futuro, y creo que eso es importante», dijo Kallas. «Está claro, sin embargo, que no estamos de acuerdo en todo, y eso va a continuar», remarcó.

En Bratislava, Rubio realizará una visita relámpago de pocas horas en la que prevé reunirse con el primer ministro Robert Fico, quien comparte la misma ideología soberanista y nacionalista que el presidente estadounidense.

Durante una reciente visita a Florida, Fico habría expresado su preocupación por el estado mental del presidente estadounidense, según el medio Politico, que cita a diplomáticos europeos anónimos.

Sin embargo, Washington y Bratislava lo han desmentido categóricamente.

Tras aquel encuentro en Florida, el dirigente eslovaco declaró haber mantenido con Trump intercambios «extremadamente importantes» sobre energía nuclear.

– Encuentro con Orbán –

El secretario de Estado estadounidense viajará después a Budapest donde prevé reunirse el lunes con el primer ministro Viktor Orbán.

Trump no oculta su apoyo al dirigente nacionalista húngaro, a quien califica de «hombre fuerte y poderoso», con vistas a las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril.

Orbán afronta su mayor desafío desde su regreso al poder en 2010, y su partido, Fidesz, va por detrás del partido opositor TISZA en los sondeos previos a los comicios.

En un discurso el sábado, Orbán se comprometió a continuar su ofensiva contra las «pseudoorganizaciones civiles, los periodistas, los jueces y los políticos comprados», en una línea similar a la que sigue Trump en Estados Unidos.

El primer ministro húngaro también manifestó su intención de viajar a Washington para asistir la próxima semana a la reunión inaugural de la llamada Junta de Paz promovida por Trump.

Orbán es muy cercano a la administración Trump por su política migratoria desde la crisis de los refugiados sirios hace diez años.

– La cuestión energética –

Durante una visita de Orbán a la Casa Blanca el año pasado, Hungría también obtuvo una exención de las sanciones estadounidenses sobre las importaciones de petróleo y gas rusos.

El anterior presidente demócrata, Joe Biden, mantenía relaciones mucho más hostiles con Orbán, a quien acusaba de «tender hacia la dictadura», especialmente por silenciar a los medios independientes y hacer campaña contra los derechos LGTB+.

Según los responsables estadounidenses, la energía será un tema central de las visitas de Rubio.

Tanto Eslovaquia como Hungría son países de Europa Central sin litoral, con estrechos vínculos con Rusia y que siguen dependiendo de los combustibles fósiles rusos a pesar de las sanciones derivadas de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

