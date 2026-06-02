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Rubio cree que Mojtaba Jameneí está vivo y «cada vez más implicado» en la negociación

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este martes que cree que el líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, está vivo y «cada vez más implicado» en las negociaciones con Washington para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

«No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno», señaló el jefe de la diplomacia estadounidense durante una audiencia en el Senado. EFE

er/rcf

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