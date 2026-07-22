Rubio defiende la libre navegación por Ormuz ante los cancilleres del Sudeste Asiático

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Manila, 22 jul (EFE).- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles en Manila la libre navegación por el estrecho de Ormuz ante los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático, una región muy dependiente de la importación de combustible procedente de Oriente Medio.

«Irán demanda el derecho de controlar el tránsito por Ormuz (…) si creamos un precedente en Oriente Medio, en el que el interés de una nación puede decidir si controlar un paso de aguas internacionales, cobrar un peaje y si no se paga hacer explotar los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso», subrayó Rubio.

La palabras del representante estadounidense llegan tras varios días de fuego cruzado entre Washington y Teherán, incluidos ataques iraníes contra barcos de mercancías por Ormuz, que han vuelto a encender las alarmas del Sudeste Asiático.

Rubio reiteró que Estados Unidos está «dispuesto a entablar negociaciones para resolver las diferencias» con el régimen iraní, pero que Teherán, a la que acusa de «secuestrar» parte del suministro energético mundial, «no ha cumplido sus compromisos» adquiridos en el alto el fuego firmado en junio.

«El problema que tenemos ahora es que (Irán) no se toma en serio las negociaciones. Si ellos son serios, nosotros también lo seremos. En caso contrario, haremos lo necesario para proteger nuestros intereses y los de nuestros aliados», remarcó el jefe de la diplomacia de EEUU..

El martes, durante el inicio de esta reunión de Exteriores de la ASEAN y sus principales socios, el bloque del Sudeste Asiático ya expresó su «profunda preocupación» por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, desatada en las últimas dos semanas.

«Nos preocupa enormemente que estos acontecimientos socaven gravemente los esfuerzos de los principales mediadores y reduzcan las perspectivas de una solución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia», remarcaron los cancilleres en un comunicado conjunto.

La región, gravemente afectada por la crisis energética originada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, que en tiempos de paz canaliza una quinta parte del comercio mundial de petróleo, había alcanzado cierta estabilidad en materia de suministro en junio, cuando se pactó un cese de hostilidades que EE.UU. dio por terminado hace dos semanas.

Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, fue de los países más golpeados y en marzo decretó el estado de «emergencia energética» por un año para facilitar acuerdos de compra, incluidos pactos con Rusia.

La ASEAN renovó ayer su llamamiento «a todas las partes implicadas» a ejercer la moderación y «evitar cualquier acto que pueda agravar aún más la situación», al reafirmar la necesidad de mantener «la seguridad marina» y las rutas comerciales abiertas.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por cualquier medida discriminatoria o unilateral que pueda impedir u obstruir el paso de buques por el estrecho de Ormuz», subrayó el texto. EFE

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