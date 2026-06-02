Rubio descarta levantar sanciones a Irán a cambio el desbloqueo del estrecho de Ormuz

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este martes que su país se plantee levantar sanciones a Irán a cambio de que la República Islámica desbloquee el estrecho de Ormuz.

«No, eso no se ha discutido. No lo hemos ofrecido», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense durante una audiencia ante el Senado, en la que afirmó que las sanciones solo se suavizarán si Teherán limita su programa nuclear. EFE

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