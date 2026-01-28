Rubio destaca que Delcy Rodríguez no fue imputada por narcotráfico, a diferencia de Maduro

Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este miércoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha sido «imputada» por narcotráfico ante la Justicia estadounidense, a diferencia de su antecesor, Nicolás Maduro, arrestado el pasado 3 de enero.

Rubio hizo estas declaraciones al ser cuestionado en una audiencia en el Senado sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y sobre si está al tanto de informes de que Rodríguez, respaldada por la Administración de Donald Trump, habría estado involucrada en narcotráfico según la DEA. EFE

