Rubio dice que Cuba ayudó a forjar la extrema izquierda en EEUU y en Hemisferio Occidental

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Washington, 16 jul (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que Cuba contribuyó a forjar la extrema izquierda en el país y el continente en el discurso inaugural de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político celebrada en Washington.

«La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras», afirmó el secretario de Estado.

La reunión, de la que forman parte países del hemisferio occidental, Europa y Asia, se convocó para abordar lo que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera un resurgimiento internacional del «terrorismo político de extrema izquierda» en distintas partes del mundo.

«El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento», explicó Rubio.

El secretario de Estado realizó un repaso de algunos episodios violentos a lo largo de la historia y aseguró que «la violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma».

«Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Se trata de un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad», denunció.

Rubio dedicó parte de su discurso a criticar el comunismo: «Una de las críticas que a veces se escuchan sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría pero nunca funciona en la práctica. En realidad, eso no es cierto. El comunismo no suena bien ni siquiera en teoría», añadió.

Según el Departamento de Estado, «el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica». EFE

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