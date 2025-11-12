Rubio dice que EE.UU. tiene todo el derecho a operar militarmente en «su hemisferio»

1 minuto

Toronto (Canadá), 12 nov (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en «su hemisferio» y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Rubio también afirmó que durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 que concluyó este miércoles en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake no se trató la legalidad de los ataques de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe y en los que han muerto decenas de personas. EFE

