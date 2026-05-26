Rubio dice que el trato con Irán sigue negociándose pero «tomará días» tras nuevos ataques

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Nueva Delhi, 26 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto «de una forma u otra» y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará «unos días».

«Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno», señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur. EFE

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