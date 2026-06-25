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Rubio dice que es «inaceptable» que Irán imponga tarifas al tránsito de buques por Ormuz

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Manama, 25 jun (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Baréin que es «inaceptable» que Irán imponga tarifas al tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, y aseguró que Washington quiere acuerdo con Teherán pero «no a cualquier precio».

«Queremos acuerdo (con Irán) pero no a cualquier precio (…) queremos un acuerdo bueno y verdadero que se cumple y se implementa», dijo Rubio en la inauguración de una reunión de sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico en la capital bareiní, Manama.

Rubio subrayó que Ormuz «es un paso marítimo natural» y añadió que si EE.UU acepta las exigencias iraníes ello causaría «un caos» en el mundo. EFE

bar-fa/amr/jgb

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