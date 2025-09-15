Rubio dice que Hamás puede «rendirse esta noche» si quisiera terminar la guerra en Gaza
Jerusalén, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Hamás puede «rendirse esta noche» si quisiera acabar la guerra y dar paso a un «futuro mejor para la gente de Gaza».
«Hamás puede rendirse esta noche, si quisiera. Deponer las armas. El problema es que son un grupo terrorista, un grupo bárbaro cuya misión declarada es la destrucción del Estado judío. Así que no contamos con que eso suceda», dijo Rubio, quien insistió en que Hamás, a quienes se refirió como «animales», debe dejar de existir. EFE
