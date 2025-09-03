Rubio dice que interceptar cargamentos de droga «ya no funciona» y EEUU volverá a atacar
Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles en Ciudad de México que interceptar cargamentos de droga «ya no funciona» y advirtió de que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el ejército estadounidense destruyó este martes en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. EFE
