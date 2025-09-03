The Swiss voice in the world since 1935

Rubio dice que interceptar cargamentos de droga «ya no funciona» y EEUU volverá a atacar

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este miércoles en Ciudad de México que interceptar cargamentos de droga «ya no funciona» y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el ejército estadounidense destruyó el martes en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

«En vez de interceptarlo, lo destruimos. Y lo haremos de nuevo», dijo Rubio en una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Rubio, que insistió en que el ataque se produjo «en aguas internacionales», afirmó que los carteles «están ganando miles de millones de dólares» con sus operaciones y que «no les importan» las pérdidas que suponen las interceptaciones, por lo que es necesario el uso de la fuerza para desincentivar el tráfico de drogas.

El secretario de Estado recordó que el Gobierno de Donald Trump ha designado a estos «grupos narcoterroristas» y que actuará para eliminar el tráfico de drogas que amenaza a EE.UU.

La visita de Rubio se produce en plena ofensiva de Washington contra el narcotráfico a nivel transnacional, lo que ha supuesto el despliegue de un continente militar en el Caribe que fue el que destruyó la mencionada embarcación que, según EE.UU., pertenecía a Tren de Aragua.

Estas acciones de Washington ha provocado la condena de las autoridades venezolanas, que han acusado a Washington de querer forzar con este operativo un derrocamiento del Gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro. EFE

