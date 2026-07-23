Rubio dice que Irán «suplica todos los días» a EEUU llegar a un acuerdo

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Manila, 23 jul (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán «suplica todos los días» a EE.UU. «alcanzar un acuerdo» en el marco de la guerra, en declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada esta semana en Manila.

«El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (…) ​​lo rompen o quieren cambiarlo», añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando además que la República Islámica «seguirá pagando el precio» de prolongar la guerra, y que el coste «sube cada noche más y más». EFE

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