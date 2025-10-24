Rubio dice que Israel debe sentirse «cómodo» con los países que envíen tropas a Gaza

2 minutos

Jerusalén, 24 oct.- (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que Israel debe sentirse «cómodo» con los países que participen en la futura Fuerza Internacional de Estabilización que se desplegará en la Franja de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego respaldado por Washington.

En una rueda de prensa desde el Centro de Coordinación Civil-Militar, en el sur de Israel, Rubio señaló que aún no se ha decidido la composición de esa fuerza ni la posible participación de Turquía o de la Autoridad Palestina.

«No quiero entrar en detalles sobre a quién se veta o a quién no se le permite entrar. Cada miembro debe tener la capacidad y la voluntad necesarias, pero también debe ser alguien con quien todos se sientan cómodos, incluido Israel», declaró.

Israel ha remarcado a Estados Unidos de que la presencia de Turquía, país con el cual ha debilitado sus relaciones durante la guerra en Gaza, sería una «línea roja para Jerusalén».

Por otra parte, ha rechazado reiteradamente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) liderada por el presidente, Mahmud Abás, asuma un papel de gobierno en el enclave tras el conflicto.

Asimismo, añadió que «hay muchos países que están expresando interés en participar en este momento», sin precisar cuáles, y subrayó que «al formar esta fuerza, tendrá que haber países con los que Israel se sienta cómodo también».

Rubio, que se encuentra en Israel evaluando la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, reiteró que el grupo islamista «no tendrá ninguna implicación ni gobernará Gaza en el futuro», al tiempo que dijo que el rol de la Autoridad Palestina en el futuro de Gaza «aún esta por determinarse». EFE

erv/ngg/lar