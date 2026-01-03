Rubio dice que Maduro será juzgado en EE.UU y que no habrá más ataques en Venezuela

Washington, 3 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

«Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto», indicó en X el senador Lee. EFE

