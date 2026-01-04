Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no «está presente» en Venezuela

Washington, 4 ene (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció este domingo la labor de la «fantástica» líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento «ya no está presente» en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición.

«María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (…), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato», dijo Rubio a NBC News. EFE

