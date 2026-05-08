Rubio espera «hoy» una respuesta de Irán para unas negociaciones «serias» de paz

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Roma, 8 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones «serias» de un acuerdo de paz, dijo después de reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación», afirmó. EFE

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