Rubio garantiza que el apoyo de Irán a Hizbulá se abordará en las negociaciones

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Washington, 23 jun (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, garantizó este martes que el apoyo y patrocinio de Irán a la milicia chií libanesa Hizbulá será parte de las conversaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

«Siempre existe una cuestión iraní respecto al Líbano, y es su apoyo y patrocinio de Hizbulá. Ese factor será discutido como parte de nuestras conversaciones con los iraníes», declaró Rubio a su llegada a Abu Dabi, primera parada de una gira de tres días por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin centrada en explicar el contenido del memorando firmado con Teherán la semana pasada.

«No es posible tener un final de las hostilidades y los conflictos en la región mientras los grupos respaldados por Irán sigan lanzando misiles y drones desde Irak o participando en actos terroristas como hicieron Hamás y Hizbulá», añadió.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que esos asuntos serán tratados «en el momento apropiado» dentro de las negociaciones.

«En lo que respecta al futuro del Líbano, este pertenece al pueblo libanés a través de su gobierno elegido de manera soberana, y es con ellos con quien vamos a trabajar», insistió.

Asimismo, reivindicó el principio de libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales preocupaciones de los países del Golfo desde el inicio de la guerra.

«Ningún país está autorizado a cobrar peajes o tasas en una vía marítima internacional. Esa es la ley internacional y esperamos que siga siendo así aquí. Creo que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros», señaló.

La gira de Rubio se produce después de que Estados Unidos e Irán firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y restablecer la normalidad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo y gas.

El documento prevé un periodo de negociación de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo que incluya disposiciones sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Baréin y Catar albergan bases militares estadounidenses, fundamentales para la presencia de Washington en Oriente Medio, y se han visto afectados por los ataques de Teherán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. EFE

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