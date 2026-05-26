Rubio llega a Armenia para firmar memorándum en medio de tensiones entre Ereván y Rusia

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Ereván, 26 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llegó este martes a Armenia, donde se reunirá con el ministro de Exteriores de la nación caucásica, Ararat Mirzoyán, con el que firmará un memorándum de entendimiento.

El avión procedente de la India aterrizó en el aeropuerto de Zvartnots de Ereván, donde Rubio hace una escala en su viaje de regreso a Estados Unidos.

Mirzoyán recibió personalmente a Rubio al pie de la escalerilla del avión, tras lo que entregó un ramo de flores a la esposa del diplomático estadounidense, Jeanette Dousdebes.

La visita tiene lugar justo cuando las relaciones entre Armenia y Rusia atraviesan una profunda crisis, y después de que Rubio mantuviera una conversación telefónica con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Además, se produce a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias en las que Contrato Cívico, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, es el principal favorito.

En vísperas de estos comicios, las autoridades rusas han suspendido la importación de agua mineral y de flores, además de vino y coñac a varias empresas armenias, a lo que podrían seguir sanciones a frutas y verduras.

No obstante, según algunos expertos, estos pasos lejos de favorecer a fuerzas prorrusas dentro de Armenia, pueden consolidar en torno al poder incluso a los detractores de la política del actual Gobierno.

El actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, acusó este lunes a Pashinián de poner bajo «amenaza directa» las relaciones con Moscú, entre otras cosas, por recibir recientemente en una cumbre europea a los «repugnantes enemigos», en alusión al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Un tal Pashinián ha tomado el rumbo de la ruptura con Rusia. Hay que reconocerlo (…) Eso no quedará ni para él ni para su gente sin respuesta, incluido, por supuesto, los parámetros de la cooperación económica», dijo.

También otros dirigentes rusos han insinuado, aunque no tan radicalmente, que Armenia pone en riesgo las relaciones con Rusia mientras se acerca a la Unión Europea y Estados Unidos.

Según las últimas encuestas, el gobernante Contrato Cívico recibiría en las elecciones del 7 de junio más del 30 % de los votos de los electores, mientras su principal rival, Armenia Fuerte, del multimillonario armenio-ruso Samvel Karapetián, tiene en torno al 10 % de los apoyos. EFE

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