Rubio muestra su confianza en reanudar los contactos con Irán y tener un pacto nuclear

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este martes confiado en que se reanuden los contactos con Irán y se pueda alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días, después de que Teherán anunciara una pausa en las negociaciones por la ofensiva israelí en el Líbano.

«Tenemos la esperanza de que se reabran las vías de diálogo y entremos en un periodo de negociaciones sobre temas muy específicos, con un marco bien delimitado, con la esperanza de alcanzar un resultado aceptable para nosotros y que ellos también puedan asumir», declaró durante una audiencia ante el Senado estadounidense, la primera que tiene desde el inicio de la guerra.

Rubio aseguró que por primera vez Irán ha aceptado «negociar aspectos sobre su programa nuclear», algo a lo que se negaba hace un mes, y señaló que «podría concretarse hoy, mañana o en la próxima semana».

Detalló que lo que complica este proceso es que «el régimen está internamente fracturado» y tarda varios días a responder cada borrador de acuerdo que se le envía a través de los intermediarios paquistaníes.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que, si estas conversaciones no funcionan, Estados Unidos seguirá teniendo «un problema» respecto a las ambiciones nucleares de Irán, pero subrayó que Teherán ya no tendrá un «escudo» que lo respalde, dado que su Armada ha sido destruida por la guerra que lanzó Estados Unidos en febrero, que calificó de «altamente exitosa».

Según la prensa oficial iraní, la República Islámica decidió el lunes paralizar los contactos con Washington, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no fue notificado al respecto y aseguró que las negociaciones siguen avanzando.

Trump anunció además un acuerdo por el que Israel y la milicia libanesa Hizbulá frenaban sus ataques, aunque durante la madrugada de este martes se volvió a registrar fuego cruzado entre ambos bandos. EFE

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