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Rubio niega un cambio en la política hacia Taiwán: «Queremos que se preserve el statu quo»

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, negó este martes que la política de su país hacia Taiwán haya cambiado tras la reciente visita a China del presidente Donald Trump y subrayó que la Administración republicana autorizó una «venta masiva» de armamento para la isla.

«Queremos que se preserve el statu quo, tal como existe en este momento. Esa es nuestra política, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que seguimos diciendo. Es una relación muy delicada que requiere un equilibrio cuidadoso, pero nuestra política respecto a Taiwán no está cambiando. No cambió durante este viaje», declaró Rubio en el Senado. EFE

er/rcf

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