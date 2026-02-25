Rubio pide colaboración del Caribe en recuperación de Venezuela y seguridad en la región

Castries, 25 feb (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este miércoles a los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) a colaborar en la recuperación de Venezuela y en la lucha contra el crimen transnacional en la región.

«Independientemente de cómo se hayan sentido algunos de ustedes individualmente sobre nuestras operaciones y nuestra política hacia Venezuela, les diré esto: Venezuela está mejor hoy que hace ocho semanas», afirmó Rubio en su discurso durante la 50 Reunión Ordinaria de Jefes de Gobierno de Caricom en San Cristóbal y Nieves.

Rubio aludió así a algunas críticas hechas por miembros de Caricom a las recientes acciones de Estados Unidos en la región, incluyendo la captura de Nicolás Maduro y los ataques contra embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico.

El secretario de Estado señaló que en Venezuela están pasando de una fase de estabilidad a «una fase de recuperación», ya que el país necesita solventar desde fracturas internas a «algunas disfunciones que existían en sus sistemas económicos».

«Creemos que una Venezuela próspera y libre, gobernada por un gobierno legítimo, también podría ser un socio extraordinario para muchos de los países aquí representados hoy en términos de necesidades energéticas», subrayó.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Según Rubio, esa nueva Venezuela también será «una fuente menos de inestabilidad en la región», por lo que expresó su esperanza en «colaborar estrechamente con todos» los países de Caricom en estos asuntos.

Sobre la seguridad en la región del Caribe, insistió en que «la amenaza más urgente» es la que representan las organizaciones criminales transnacionales.

«Tenemos una larga trayectoria de trabajo conjunto para responder a estos desafíos, pero creo que nuestra cooperación tendrá que profundizarse aún más», dijo Rubio.

En su alocución, también indicó que existen «oportunidades extraordinarias» para la colaboración entre Estados Unidos y los países caribeños en el campo energético.

«Muchos de los países representados hoy aquí poseen recursos energéticos que sé que buscan explotar de forma responsable y segura, pero de una manera que genere riqueza y prosperidad para sus pueblos y países, y queremos ser sus socios en ese sentido», agregó.

En esta jornada, Rubio ha mantenido algunas reuniones bilaterales con líderes caribeños como el primer ministro de San Cristióbal y Nieves y presidente de turno de Caricom, Terrence Drew; y con la jefa de Gobierno de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. EFE

