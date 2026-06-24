Rubio promete defender los intereses de los países del Golfo en las negociaciones con Irán

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington estará «completamente alineado» con sus aliados del Golfo en las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

En plena gira regional para tranquilizar a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, Rubio declaró desde Kuwait que Washington prevé involucrarlos en «cada decisión que se tome con respecto a esta negociación» para poner fin al conflicto.

Las hostilidades, que comenzaron con ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, se suspendieron tras la firma la semana pasada de un pacto preliminar.

El conflicto sembró el caos en la región. Teherán bloqueó en represalia el estrecho de Ormuz, una vía comercial clave para los hidrocarburos, y lanzó miles de drones y misiles contra sus vecinos del Golfo, donde Washington tiene una nutrida presencia militar.

Antes de visitar Kuwait, Marco Rubio le confirmó en Abu Dabi al presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, el compromiso de Washington «con la seguridad de los Emiratos», según un portavoz.

Después de Kuwait, el funcionario prevé viajar a Baréin, donde el jueves asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En paralelo, un diplomático dijo a la AFP que está previsto que Arabia Saudita acoja reuniones que traten sobre una posible reconciliación entre los países del Golfo e Irán, aunque aún no se ha precisado la fecha.

– «No se están COBRANDO PEAJES», dice Trump –

El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos firmaron abre la vía a un periodo de 60 días en los que se debería negociar un acuerdo definitivo.

El 29 o el 30 de junio delegados estadounidenses e iraníes se reunirán en Suiza para una reunión técnica, precisó Rubio.

Para el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, el memorando de entendimiento, logrado con la mediación de Pakistán y de Catar, tiene «el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos».

El acuerdo prevé que se reabra el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, pero Irán desea imponer tasas a quienes quieran usar esa vía marítima cuyo funcionamiento, aseguró, no volverá a ser como el de antes del conflicto.

Estados Unidos se opone firmemente al cobro de esas tasas y este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que Teherán le aseguró que «no se están ‘COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO» en esa vía.

Por su parte, Rubio señaló que no conoce «ningún país en el planeta que apoye peajes o tarifas por el uso del estrecho».

En Ormuz aún están varados 11.000 marineros, cuya evacuación probablemente lleve «semanas», dijo este miércoles a la AFP el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

El precio del petróleo Brent continuó cayendo, pasando por debajo de los 75 dólares el barril por primera vez desde que empezó la guerra, muy lejos del máximo de 126 dólares que llegó a alcanzar.

Otro de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el programa nuclear de Irán, que desde hace tiempo es fuente de tensión con las potencias occidentales, quienes sospechan que Teherán quiere fabricar una bomba, una acusación que Irán ha negado sistemáticamente.

Este miércoles, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó que «tendrán lugar» inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes, aunque no ofreció un cronograma específico.

– «Como el fénix» –

El principal negociador de Irán también reiteró que la paz en Líbano, país que fue arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel, es un pilar fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Estados Unidos nunca ha pedido que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, una condición que habría impuesto Teherán en las negociaciones del alto al fuego.

También recalcó que sus fuerzas permanecerán allí para «proteger a los habitantes del norte» de Israel.

En Tiro, en el sur de Líbano, los habitantes intentaban retirar escombros aprovechando una disminución de los combates que, según el ayuntamiento de esa ciudad, causaron daños en 1.000 viviendas.

«Nos sacudimos el polvo y nos volvemos a poner en pie como el fénix», comentó Husein Hasan en su peluquería, sin escaparate por culpa de los bombardeos.

Este miércoles, el ejército israelí dijo que llevó a cabo bombardeos en el sur del país contra presuntos milicianos de Hezbolá.

La agencia nacional de noticias libanesa NNA, en tanto, informó de la muerte de dos personas en un ataque con dron israelí contra un vehículo, en el área de Nabatieh, también en el sur.

Según las autoridades libanesas, más de 4.100 personas han muerto por las operaciones del ejército israelí desde principios de marzo.

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